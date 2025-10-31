ANA NIKOLIĆ POSLALA EMOTIVNU PORUKU I DIRNULA JAVNOST: Pevačica usred agonije uputila javno reči koje kidaju dušu

Ana Nikolić oglasila se ponovo na svom Instagram profilu jakim rečima kojima je otkrila kako se oseća u jeku skandala sa Raletom.

Poznata pevačica Ana Nikolić juče je objavila da ju je bivši partner Goran Ratković Rale ostavio samu bez novca i kartica u Dubaiju na aerodromu, dok se on ukrcao na avion i vratio u Srbiju, a sada se oglasila na Instagramu jednim citatom.Ana je sada podelila objavu sa kojom se čini se, poistovećuje.

- Ako si odrastao bez dovoljno ljubavi, postaneš jako dobar da je vidiš i tamo gde je nema - podelila je.

Rale o Ani: "Platiću joj lekove"

Goran Ratković Rale sleteo je sinoć u Beograd vidno neraspoložen, ali ipak voljan da kratko popriča sa medijima.

- Nije mi dobro, shvatite. Nemojte da me zezate da smo glavna tema u zemlji.Rale je bio jako iznenađen kada je saznao od pripadnika sedme sile, među kojima je i ekipa Kurira, da je Ana već objavila novi spot za pesmu 22, koju su zajedno snimali na putovanju:- Šta je izašlo?! Kada se to desilo? - upitao je kompozitor vidno uznemiren, pa izustio: Njoj nije dobro, shvatite to.

Ratković je potom demantovao da će tužiti Anu, a na sva ostala pitanja okupljenih medija je ostao suzdržan, osim za haos u hotelu:

- Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška.. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa- rekao je on.

Ana: "Čuva me policija na aerodromu"

Nakon haosa kada je pevačicu osoblje hotela izbacilo iz sobe Ana Nikolić se oglasila na Instagramu, te poručila da ju je Rale ostavio na aerodromu u Dubaiju, bez para i kartica.Tim povodom se Nikolićka oglasila za medije i podelila svoju stranu priče.

– Ljudima kao što je (S)Rale nema pomoći! Treba ga samleti! Ko je rekao da sam se udala, nisam! Snimali smo spot! Neću da pravim haose, mene samo zanima moja karta! Meni su rekli da su mi zamenili kartu! Nema karte? - rekla je Ana, pa dodala:– Čekam da mi jave kada je let, u odnosu na to ću da ostanem na aerodromu ili ne. Otvoriću salon i baviću se prostitucijom, kao i svi, što bi rekla Miljana Kulić. Tako ću zaraditi za vodu. Čovek me je ostavio u jednom hotelu, drugom, menjajući mi sobe, ništa ne plaćajući. Izbacio mi sve stvari. Kaže: "Ostaviću ti sve stvari ovde", ja rekoh: Boli me k***c, ostavi!

Autor: M.K.