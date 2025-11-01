BILA SAM SLATKO I DOBRO DETE! Dušica Jakovljević progovorila o odrastanju i detinjstvu na Dorćolu: Išla sam u školu sa ćerkom Verice Rakočević...

Voditeljka Dušica Jakovljević prisetila se detinjstva i odrastanja na beogradskom asfaltu.

Dušica Jakovljević prisetila se detinjstva i odrastanja u Beogradu, te se prisetila svog Dorćola, druženja i školskih dana.

Voditeljka je uporedila razliku današnjice i perioda devedesetih godina.

"Bila sam jako dobro dete"

- Iako se Dorćol deli na gornji i donji deo jer je sada ogroman, ja sam iz onog izvornog dela. Tu se nalazi zgrada gde sam rođena, gde je rođen moj tata... Mi smo imali kuću u Skenderbegovoj ulici, koja je takođe na Dorćolu, koja je 6. aprila bombardovana i baka je prešla u stan u onim predratnim zgradama. Sve više se sa nostalgijom prisećam tog mog vremena, kada je neko želeo da izađe sa tobom napolje, morao je da dođe na vrata. Bila su drugačija vremena. Bila sam slatko i dobro dete, sitna i onako mala. U moju školu su išla najveća imena iz sveta muzike, sporta, glume... Išla sam u odeljenje sa ćerkom Verice Rakočević, Milenom, bila sam okružena ljudima koju su kao jako važni, a veoma normalni i jednostavni. Nismo nikada imali neku fascinaciju o tome da li je neko poznat... Kada si mali i kada viđaš ta neka velika imena, posle ti to postane normalno. I dan danas sam zadržala tu neku skromnost, koja može ponekad biti i hendikep - govorila je Dušica i dodala:

- U vreme kad sam bila klinka, nije se gledalo imaš ili nemaš. Prva stvar su možda bile te "najk patike", eventualno smo znali za "beneton"... Mi smo bili deca iz grada, koji smo sa Dorćola ili oko Knez Mihajlove, nismo osećali razlike... Bile su druge mere vrednosti... - govorila je Dušica jednom prilikom.

Odrastanje

Dušica Jakovljević, rođena 14. novembra 1981. godine u Beogradu. Kao novinarka i TV voditeljka, Dušica je postala prepoznatljivo lice u domaćoj medijskoj industriji, stekavši poštovanje i popularnost među gledaocima. Njena sposobnost da se poveže sa publikom, kao i njen profesionalizam učinili su je jednom od najcenjenijih ličnosti u svetu srpskih medija.Njena majka je bila zaposlena u poznatoj kompaniji “Geneks”, dok se otac bavio vodoprivredom i ekologijom. Odrastajući u srpskoj prestonici, Dušica je pohađala Osnovnu školu “Braća Ribar” i Treću beogradsku gimnaziju. Nakon što je stekla temeljno obrazovanje završila je i fakultet.

Od malih nogu, Dušica je pokazivala interesovanje za umetnost, učestvujući u časovima balta i pevanja, kao i u horu Kolibri. Međutim, njena strast prema umetnosti ubrzo je prerasla u interesovanje za glumu, što ju je odvelo u Pozorište “Boško Buha”.Sa 17 godina započela karijeruIpak, prava ljubav prema medijima i novinarstvu probudila se u njoj već u tinejdžerskim danima, kada je sa 17 godina odlučila da se okuša u novinarskoj profesiji, postavljajući temelje za ono što će kasnije postati uspešna karijera u medijskoj industriji.

Autor: Pink.rs