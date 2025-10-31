ANA NIKOLIĆ STIGLA U BEOGRAD! Pevačica potpuno izbezumljena nakon drame u Dubaiju, prekrila lice naočarima i kapuljačom i odmah poručila OVO: Mučili su me... (FOTO+VIDEO)

Još pod dejstvom šoka!

Iako je prvobitno trebalo da stigne u Beograd iz Dubaija prvim jutarnjim letom, pevačica Ana Nikolić večeras je stigla u prestonicu.

Mi smo je uslikali na aerodromu Nikola Tesla, a ona je imala naočare za sunce i kapuljaču na glavi.

Ana je novinarima odmah poručila da će održati konferenciju za medije, kao i da su je u Dubaiju mučili o čemu će izneti sve detalje javno, kao i detalje drame sa svojim emotivnim partnerom, kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

- Dobro sam. Pričaćemo o svemu na konferenciji, moram da se odmorim - poručila je Ana.

Kompozitor je, podsetimo, stigao u Beograd u četvrtak naveče vidno uznemiren i potresen.

- Njoj nije dobro, shvatite to. Ja ću joj platiti lekove - rekao je kompozitor kada uu mu novinari rekli šta je Ana sve objaviljivala na svom Instagramu dok je on bio na putu za srpsku prestonicu.

Ratković je demantovao da će tužiti Anu, a na sva ostala pitanja okupljenih medija je ostao suzdržan, osim za haos u hotelu.

- Hotel će biti tužen. To je sve njihova greška. Ana se vraća sutra, dok se ne vrati ne znam ništa - rekao je on.

Iako su Ana i Rale planirali da se zajedno vrate za Beograd, dogodio se novi preokret, Nikolićeva je u poslednjem trenutku skinuta sa leta, a pravi razlog se ne zna.Vidno iznervirana, pevačica je zbog toga na društvenim mrežama optužila Raleta da ju je ostavio na aerodromu bez para:

„Čovek me je ostavio u Dubaiju na aerodromu. Bez kartice, para… Pravi gospodin! Ali nije mu uzeti za zlo – dalje od Pojata makao nije. Jednom dobar čovek, uvek dobar čovek

Podsetimo, u hotelu u Dubaiju najpre je došlo do svađe poznatog para u jutarnjim satima, kada je pevačica napravila haos jer je shvatila da Ratkovića nema u sobi kad se probudila. Zatekla je samo svoje stvari i pasoš, pa je pomislila da joj je uzeo novac i otišao za Beograd.Oni su se prethodno posvađali zbog toga što je Ana odbila da napusti sobu za koju im je istekla rezervacija. Kad se probudila sama, u trenutku besa pevačica je pozvala policiju i prijavila Raleta da je uzeo novac kako bi ga skinuli s leta za Beograd. Za sve to vreme Ratković je bio u hotelu i na bazenu ju je čekao da izađe.

Međutim, Ani nije palo na pamet da napusti sobu, već je poručila rum-servis i napravila račun od oko 200 dolara.Oko 12 sati osoblje s recepcije je počelo da Anu poziva najpre telefonom, a zatim su došli i na vrata sobe i tražili da izađe napolje. Ona nije otvarala, već im govorila da neće da napusti sobu jer je sve plaćeno. Nešto kasnije došla su dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da joj nasilno iznose stvari iz sobe, što je ona snimila telefonom.

Autor: M.K. ; A. Anđić