Svi gledaju u brutalan dekolte Hane Ikodinović: Obukla providan kombinezon prekriven cirkonima (FOTO)

Ćerka Nataše Bekvalac i Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, u poslednje vreme je jako aktivna na Instagramu.

Hana Ikodinović je na Instagramu podelila fotografiju iz noćnog izlaska, a stajlingom je sve raspametila.

Ovoga puta ona je bila u providnom crnom kombinezonu koji po sebi ima crne cirkone, a u prvom planu je bio njen duboki dekolte.

Studira u Španiji

Podsetimo, Hana je nedavno započela studije u Madridu, a Nataša je otkrila da joj se smer koji je upisala ne dopada te da namerava da ga promeni.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - istakla je Nataša i dodala da je uticala na Haninu odluku da se preseli u Španiju.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

