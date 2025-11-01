OKAČIO MIKROFON O KLIN? Đanijevo bogatstvo procenjuju u milionima, a on pored nastupa rešio da zarađuje i na ovaj način

Pevač se pre nekoliko noći uključio u lajv gde je imao meč sa momkom koji nije poznat javnosti

Radiša Trajković Đani podlegao je novom trendu lake zarade novca, pa je počeo da lajvuje na Tiktoku. Pevač se pre nekoliko noći uključio u lajv gde je imao meč sa momkom koji nije poznat javnosti.

U jednom momentu dok su razgovarali o raznim temama, Đani je primetio na ekranu brojku od 10.000. Ta cifra navela ga je da pita svog sagovornika u lajvu šta to znači

- Bato, šta ovo stoji iznad mene ovo 10k. Šta to znači? - pitao je Đani iskusnog tiktokera, a on mu je odmah pojasnio.

- To ti je 10.000 ljudi koji ti daju pare. To ti je novac. Ovih 10.000 su ti oko 50 evra - rekao je tiktoker, a Radiša je na to odgovorio

- Ma brate nema ništa lepše nego kad ti pare zalepe na čelo! Ovo je zajebancija - poručio je on

Kako su pisali domaći mediji, folker i njegova supruga vole da veličaju svoje bogatstvo, a pevač je nedavno, kako se pisalo kupio tri stana na kredit.

U jednom stanu Đani živi sa suprugom Slađom i ima 100 kvadrata i vredi čak 460.000 evra, a druga dva stana kupio je svojim sinovima i oni koštaju po 290.000 evra - pisali su domaći mediji.

Folker Radiša Trajković Đani oženio je nedavno i mlađeg sina Marka koji je u Hramu "Svetog Save" izgovorio sudbonosno "da" supruzi Minji sa kojom ima sina Lava, a ponosni roditelji Marku su kao svadbeni poklon obezbedili krov nad glavom to jest stan.

"Sinu smo za venčanje kupili stan, poklon je i ljubav" - rekla je tada Slađa Trajković.

Folker je pre nekoliko godina prodao luksuznu vilu na obali Save od pola miliona evra, koja predstavlja pravo arhitektonsko čudo, pošto je bila predviđena za rušenje jer nema građevinsku dozvolu. Pisalo se i da ona vredi 250.000 evra, ali njena vrednost dostiže i do pola miliona jer je Đani u nju mnogo ulagao i dograđivao je sve vreme, radeći je za svoj gušt. Ipak, kad je shvatio da od legalizacije neće biti ništa, verovatno je prodao nekome ko je na sebe preuzeo veliki rizik da sada strahuje od rušenja, mada se svi koji imaju bespravno podignute objekte uvek nadaju da će pre ili kasnije doći do legalizacije - tvrdio je izvor blizak porodici Trajković.

Međutim, pevačevoj imperiji tu nije kraj. Đani je poznat kao neko ko voli luksuz, provod, dobre automobile i putovanja, pa se veruje da je njegovo bogatstvo dosta veće od svega navedenog.

