PRVI ROĐENDAN BEZ SAŠE POPOVIĆA: Evo koliko godina danas puni Suzana Jovanović

Udovici Saše Popovića, Suzani Jovanović, danas je rođendan.

Naime, Suzana Jovanović danas puni 56. godina, a to je ujedno prvi rođendan koji obeležava bez supruga Saše Popovića koji je umro 1. marta ove godine.

Suzana Jovanović je nedavno kroz suze pred pred našim kamerama pričala o smrti supruga.

- Trudim se da budem dobro, sanjam ga svaki dan. Ovo sve je jako emotivno za mene večeras i stresno. Trudim se da budem na visini zadatka. Da je pored mene rekao bi mi: "Sule, osmehuj se samo jer najviše volim tvoj osmeh". Oseća se njegovo prisustvo ovde, njegov duh i njegova energija. Osećaće se dok god budu postojale "Zvezde Granda" za koje se davao ne 100% nego 1.000%. Izgarao je za svoj posao i voleo ga, za ljude sa kojima je radio i za ovu decu koju je stvarao 20 godina. Mnogo toga mi je usadio i mnogo toga sam naučila uz njega -rekla je tada i dodala:

- Sad da me vidi rekao bi, kao što je uvek govorio kad me vidi sređenu, "Pa ja nisam znao kako sam lepu ženu oženio". Nedostajaće mi to. Ovih dana je puno tračeva, ali se ne bavim njima, ko je, šta i zašto rekao. Mrtva usta ne govore. Ne kaže se bez potrebe da se o pokojniku treba pričati samo najlepše. Ne samo o Saši, nego o svakome. Žao mi je onih koji se time bave. Duša me boli od takvih stvari, ali nadam se da će ti ljudi pronaći radost u sebi i u životu. Nadam se da će biti srećni. Najemotivnije će mi pasti izlazak na scenu jer treba da uradim ono što je on uradio, ali ću se truditi da budem dostojanstvena u svom bolu i svojoj patnji. Njega nema, pa ga nema, ali će živeti kroz dela. Aleksandra je isuviše bila vezana za njega.

Autor: M. V.