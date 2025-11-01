AKTUELNO

GLUMAC UMRO U 38. GODINI: Živeo u siromaštvu i izdržavao roditelje, a glumio je rame uz rame sa Batom Živojinovićem

Njegov privatni život nije bio poznat javnosti, ali je uspeo da pomogne svojoj porodici zahvaljujući glumačkom angažmanu

Glumac Marko Ratić ostvario je najveću popularnost kao dečak u filmu "Čavka", a prvi ulogu ostvario je sa samo osam godinama u filmu „Kraj rata“.

Njegov život uopšte nije poznat javnosti, ali ono što se zna jeste da je zahvaljujući reditelju Draganu Kresoju uspeo da izdržava porodicu. Tužna priča dečaka nije se u mnogome razlikovala od njegovog privatnog života.

Foto: Printscreen YouTube/Domaći filmovi i serije

Naime, reditelj Dragan Kresoja tražio je po Hercegovini dečaka koji bi mogao da iznese ulogu Vukole, a kako nikako nije uspeo da ga nađe, vratio se u Beograd. U centru grada pronašao je Marka koji je tada sam šetao ulicama i odlučio je da ga pozove na kasting za film u kojem je glavnu ulogu tumačio Velimir Bata Živojinović.

Markovi roditelji su bili oduševljeni činjenicom da je njihov sin dobio ulogu jer im je to, između ostalog, predstavljao jedan od izvora prihoda. Četiti godine kasnije dobija novu ulogu Čavke u istoimenom ostvarenju Miloša Radivojevića. Uspeo je da porodicu preseli u novu kuću u kojoj su mogli normalno da žive.

Foto: Printscreen YouTube/Domaći filmovi i serije

Bio je jedan od omiljenih mladih glumaca osamdesetih godina. Na filmskom festivalu u Nišu Marko osvaja prvo mesto i dobija brojne ponude za filmove. Naredna Markova uloga bila je u televizijskom filmu “Tajna Laze Lazarevića” (1986), reditelja Aleksandra Đorđevića. U ovom ostvarenju igrao je Lazu Lazarevića. Zatim je usledio fim “Dogodilo se na današnji dan” (1987) Miroslava Lekića, u kojem Marko Ratić igra dečaka Gregora.

Godina 1990. značajna je za ovog umetnika jer odlučuje da napusti glumački poziv i povlači se iz javnosti. Tih godina se o njemu malo znalo, a on je tih ratnih godina nastavio život u Beogradu. Nije voleo da daje intervjue, a u septembru 2013. objavljeno je da je preminuo usled teške i neizlečive bolest. Umro je u 38. godini života, a sahrani su prisustvovali samo njegovi najbliži.

Autor: M. V.

#Film

#Marko Ratić

#Velimir Bata Živojinović

#glumac

