NOVO ŠOK OGLAŠAVANJE ANE NIKOLIĆ: Dan nakon drame sa Raletom, pevalica objavila snimak Raste - Evo o čemu je reč

Pevačica Ana Nikolić ne prestaje da šokira javnost svojim emotivnim životom
Pevačica Ana Nikolić nakon drame u Dubijau, gde je bila izbačena iz hotela, vratila se u Beograd.
Nakon što je, kako se pisalo, uklonjena sa leta, pevačica je sinoć, 31. oktobra, ipak uspela da se vrati, a ekipa portala Pink.rs snimila je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.
Ana je stigla sama, bez kofera, samo sa dve torbe. Pevačica je izgledala umorno, dok je lice sakrila iza tamnih naočara i kapuljače.
Izjave nije želela da daje, već je kratko rekla da će sazvati konferenciju za medije.
Nikolićeva je razočarana u svog partnera Gorana Ratkovića Raleta, koji je ostavio samu u teškom trenutku.
Danas, Ana je na Instagramu podelila snimak svog bivšeg muža Raste i iznenadila sve.
Inače, Rasta je pre nekoliko dana objavio novu pesmu u kojoj se spominje Dubai, a upravo te stihove Ana je podelila na svom Instagramu.
Takođe, ona se našalila na račun svog engleskog, koji je postao viralan na društvenim mrežama.
- Moj engleski nakon šest godina u Dubaiju - piše u snimku koji je podelila Ana Nikolić.
Autor: M. V.