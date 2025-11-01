NOVO ŠOK OGLAŠAVANJE ANE NIKOLIĆ: Dan nakon drame sa Raletom, pevalica objavila snimak Raste - Evo o čemu je reč

Pevačica Ana Nikolić ne prestaje da šokira javnost svojim emotivnim životom

Pevačica Ana Nikolić nakon drame u Dubijau, gde je bila izbačena iz hotela, vratila se u Beograd.

Nakon što je, kako se pisalo, uklonjena sa leta, pevačica je sinoć, 31. oktobra, ipak uspela da se vrati, a ekipa portala Pink.rs snimila je na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.

Ana je stigla sama, bez kofera, samo sa dve torbe. Pevačica je izgledala umorno, dok je lice sakrila iza tamnih naočara i kapuljače.

Izjave nije želela da daje, već je kratko rekla da će sazvati konferenciju za medije.

Nikolićeva je razočarana u svog partnera Gorana Ratkovića Raleta, koji je ostavio samu u teškom trenutku.

Danas, Ana je na Instagramu podelila snimak svog bivšeg muža Raste i iznenadila sve.

Inače, Rasta je pre nekoliko dana objavio novu pesmu u kojoj se spominje Dubai, a upravo te stihove Ana je podelila na svom Instagramu.

Takođe, ona se našalila na račun svog engleskog, koji je postao viralan na društvenim mrežama.

- Moj engleski nakon šest godina u Dubaiju - piše u snimku koji je podelila Ana Nikolić.

Autor: M. V.