AKTUELNO

Domaći

Jovana Jeremić kupuje još jedan stan u elitnom delu Beograda: Isplivali detalji!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Novac ni ovoga puta neće štedeti

Voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, Jovana Jeremić, pre nekoliko godina pazarila je nekretninu na Dorćolu za, prema ondašnjim napisima, 200.000 evra. Sada, ona ima želju da se počasti još jednom.

Foto: Instagram.com

Kao i onda, pikirala je elitni deo Beograda i "spremna je da iskešira koliko god da je potrebno", ne bi li ćerki i sebi priredila pravi ugođaj.

- Jovana mesecima gleda stanove, jako joj je važna lokacija jer ne želi da joj dete menja školu i spremna je da iskešira koliko god je potrebno. Ponosna je što je uspela da kupi sebi i ćerki stan na Dorćolu, ali ima cilj da do kraja godine pazari još jednu nekretninu. To joj je najveća sigurnost i najbolje uložen novac. Stan će opremiti moderno, ali u svom stilu. Mora biti zlatnih detalja - tvrdi insajder za medije, kojima i je sama Jeremićeva jednom prilikom ispričala "kako je pred njom još jedan cilj, materijalne prirode".

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Zacrtala sam ciljeve materijalne prirode. Imam još jedan cilj koji želim da ostvarim i sada mi je to najvažnije. Ovaj stan je jako lep, vi znate da ja volim ovde, ali ja imam još jedan cilj što se tiče nekretnina i sada radim na tome da to ostvarim - rekla je onda ona.

Autor: M. V.

#Jovana Jeremić

#nekretnina

#stan

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

NJEMU PRIPADA NAJLEPŠA VILA U ELITNOM DELU BEOGRADA: Evo kako izgleda kuća Dragana Stojkovića Bosanca (FOTO)

Domaći

OSTALA DETE U DUŠI! Jovana Jeremić obukla šorts za decu, pa se bacila na posao: Zapalila mreže u ovom izdanju, SVAKI MIŠIĆ JE NA SVOM MESTU! (FOTO)

Domaći

JOVANA JEREMIĆ POMENULA ČUVENU PEVAČICU KOJA JE IZGUBILA NEVINOST U 39. GODINI! Obukla mini haljinu sa šljaštećim cirkonima, pa poručila: Samo ti! (FO

Domaći

Već mi nedostaje: Terza pred sam ulazak u Elitu otkrio kako će mu biti bez Milice, pa najavio ozbiljne ratove sa cimerima (VIDEO)

Farma

Napraviće lom? Nataša podivljala kad je saznala za Snežinu krađu (VIDEO)

Domaći

Neki su zreli za vraćanja na fabrička: Trudna Milica donela odluku nakon Terzine javne prevare, ovo mu ne oprašta