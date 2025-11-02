Jovana Jeremić kupuje još jedan stan u elitnom delu Beograda: Isplivali detalji!

Novac ni ovoga puta neće štedeti

Voditeljka jutarnjeg programa Pink televizije, Jovana Jeremić, pre nekoliko godina pazarila je nekretninu na Dorćolu za, prema ondašnjim napisima, 200.000 evra. Sada, ona ima želju da se počasti još jednom.

Kao i onda, pikirala je elitni deo Beograda i "spremna je da iskešira koliko god da je potrebno", ne bi li ćerki i sebi priredila pravi ugođaj.

- Jovana mesecima gleda stanove, jako joj je važna lokacija jer ne želi da joj dete menja školu i spremna je da iskešira koliko god je potrebno. Ponosna je što je uspela da kupi sebi i ćerki stan na Dorćolu, ali ima cilj da do kraja godine pazari još jednu nekretninu. To joj je najveća sigurnost i najbolje uložen novac. Stan će opremiti moderno, ali u svom stilu. Mora biti zlatnih detalja - tvrdi insajder za medije, kojima i je sama Jeremićeva jednom prilikom ispričala "kako je pred njom još jedan cilj, materijalne prirode".

- Zacrtala sam ciljeve materijalne prirode. Imam još jedan cilj koji želim da ostvarim i sada mi je to najvažnije. Ovaj stan je jako lep, vi znate da ja volim ovde, ali ja imam još jedan cilj što se tiče nekretnina i sada radim na tome da to ostvarim - rekla je onda ona.

Autor: M. V.