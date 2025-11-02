BRUKA I SRAMOTA ŠTA SE DEŠAVA NA ESTRADI: Ljuba Aličić progovorio o porocima i karijeri, pa žestoko potkačio kolege pevače! PRAVE KONCERT, A NEMAJU...

Zarađuje značajna sredstva od svojih pesama, među kojima je i 'Njen oproštaj' koja mu je donela 25.000 evra

Folker Ljuba Aličić redovno nastupa, a sada je otkrio da li mu sa godinama teško padaju putovanja i tezge, a dotakao se i porodice i estrade.

- Hteo, ne hteo, prvo volim svoj posao, tako da i kad mi je teško, normalno kad te stigne nekad umor, ali može da se podnese - priča Ljuba, a na pitanje da li je istina da je od jedne pesme zaradio 25.000 evra, odgovorio je:

- Istina je, to je bila pesma "Njen oproštaj". Volim tu pesmu mnogo, ali ne može je svako otpevati. Ima još skupih.

Mnogo se spekulisalo o njegovom poroku - kocki, a sada je Aličić odgovorio da li je to i dalje slučaj.

- Nisam kockar uopšte. Igrao sam kladionicu, ali ne smatram da je kocka. Više ne igram, ima dve godine. Kocka je mnogo z**ebana igra. Od toga nema ništa, to je samo jedna velika zaraza.

Sa suprugom Željanom je 43 godina u braku, a kako kaže, njihova ljubav i danas traje i veoma su srećni.

- Ja se odlično slažem sa svojom suprugom. Normalno imali smo nekih i problema, ali nije ništa strašno. Odlično živimo, imamo našu decu, našu unučad. Srećan sam -priča Ljuba.

Na pitanje da li je zadovoljan honorarom koji zarađuje, Ljuba je istakao da smatra sebe velikim pevačem, te se zatim osvrnuo na kolege i potkačio pojedine za koncerte.

- Zadovoljan sam čovek. Ne letim mnogo visoko. Ja sam mnogo velika zvezda, ali ja to ne pokazujem. To dokazujem na koncertima, gostovanjima... Neki nemaju nijednu pesmu, a prave koncert. Ovo je bruka i sramota šta se dešava na estradi. Nema nijedan hit, pravi koncert, i to možeš misliti, u Areni. Na takav način može moja baba da napravi koncert. Ja se izvinjavam kolegama , ali savetujem im i znam da uopšte ne prodaju toliko karata, podele karte... Neka su živi i zdravi, sve im najlepše želim -poručio je pevač.

