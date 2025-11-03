AKTUELNO

Domaći

Ćerka Harisa Džinovića nastavlja da šokira javnost: Đina istetovirala cela leđa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Odlučila da nastavi dalje i ostavi prošlost iza sebe!

Mlada influenserka i ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić (nekada Džinović), Đina Džinović, privukla je veliku pažnju zbog skandala kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

Ovaj turbulentan period, Đina je nekako prevazišla, te je u određenom momentu ugasila naloge na svim društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com/djinadzinovic

Nakon toga, ipak je odlučila da se vrati, pa je ponovo aktivirala sve platforme koje je koristila, objavivši sliku iz Barselone.

Sada je rešila da nastavi dalje, i ostavi prošlost iza sebe, tako da je prethodne noći viđena u jednom klubu u Beogradu, gde je iznela svoj stas u elegantnoj crnoj haljini, ističući svoju figuru.

Foto: Instagram.com/djinadzinovic

Međutim, najviše pogleda privukla su njena leđa, prekrivena upečatljivim tetovažama, za koje se ne zna kakvo značenje poseduju.

Đina je na svom Instagramu ponosno objavila slike u haljini i tetoviranih leđa, a još nije utvrđeno da li su urađene trajne ili ipak privremene tetovaže.

Autor: M. V.

#Estrada

#Haris Džinović

#Melina Galić

#Đina Džinović

