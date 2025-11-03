Ćerka Harisa Džinovića nastavlja da šokira javnost: Đina istetovirala cela leđa (FOTO)

Odlučila da nastavi dalje i ostavi prošlost iza sebe!

Mlada influenserka i ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić (nekada Džinović), Đina Džinović, privukla je veliku pažnju zbog skandala kada je u javnost isplivao njen intimni snimak.

Ovaj turbulentan period, Đina je nekako prevazišla, te je u određenom momentu ugasila naloge na svim društvenim mrežama.

Nakon toga, ipak je odlučila da se vrati, pa je ponovo aktivirala sve platforme koje je koristila, objavivši sliku iz Barselone.

Sada je rešila da nastavi dalje, i ostavi prošlost iza sebe, tako da je prethodne noći viđena u jednom klubu u Beogradu, gde je iznela svoj stas u elegantnoj crnoj haljini, ističući svoju figuru.

Međutim, najviše pogleda privukla su njena leđa, prekrivena upečatljivim tetovažama, za koje se ne zna kakvo značenje poseduju.

Đina je na svom Instagramu ponosno objavila slike u haljini i tetoviranih leđa, a još nije utvrđeno da li su urađene trajne ili ipak privremene tetovaže.

Autor: M. V.