EVO GDE JE ANA NIKOLIĆ NAKON SKANDALA U DUBAIJU: Pevačica se odmah zaputila na OVO mesto, nije bila sama...

Pevačica Ana Nikolić stigla je sinoć iz Dubaija u Beograd nakon drame sa partnerom i kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom. Kako se navodi, pevačica je odmah otišla u svoj stan na Voždovcu u kom živi sa ćerkom.

Podsetimo, kompozitor Goran Ratković Rale i pevačica Ana Nikolić napravili su pravu dramu u Dubaiju, a po društvenim mrežama su se širili šok snimci.

Rale se glasio i otkrio svoju stranu priče.

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale ranije za Kurir.

Autor: M.K.