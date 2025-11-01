SVE JE TEŠKO I TUŽNO: Suzana Jovanović se oglasila i otkrila kako provodi prvi rođendan bez Saše Popovića

Pevačica Suzana Jovanović danas proslavlja 56. rođendan.

Suzanin suprug, Saša Popović, preminuo je 1. marta ove godine, a pevačica se i dalje teško nosi s njegovim gubitkom.

Nakon što se zahvalila na rođendanskim čestitkama, Jovanovićeva je iskreno priznala koliko joj je teško bez njega.

- Hvala svima puno na čestitkama. Sve, pa i rođendan koji dolazi posle mog Saleta, mnogo je teško i tužno - kratko je rekla Suzana Jovanović.

Podsetimo, Suzana i Saša decenijama su važili za jedan od najskladnijih parova domaće estrade. Njihova ljubavna priča trajala je više od 25 godina, a tokom braka dobili su ćerku Aleksandru Popović.

Autor: M. V.