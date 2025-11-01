TONI CETINSKI POKAZAO SUPRUGU! Dubravka ja mlađa od njega 15 godina, doživela je moždani udar, a pevač joj spasio život

Toni Cetinski je u braku sa Dubravkom, mlađom od njega 15 godina, od 2013. godine

Pevač Toni Cetinski ženio se tri puta, a trećom suprugom Dubravkom, koja je mlađa od njega 15 godina, oženio se 2013. godine.

Oni su godinama u skladnom braku, a imali su tri svadbe - u Las Vegasu, Zagrebu i njenim Vinkovcima.

Toni je sada na Instagramu podelio fotografije, iako se one retko eksponira u javnosti. Pevač je nasmejano pozirao pored supruge, a uz ovu objavu kratko je napisao: "Anđele moj".

Inače, par je pre nekoliko godina odlučio da napusti Zagreb i ode da živi u Rovinju.

Podsetimo, Dubravka je u junu 2019. doživela moždani udar, ali joj je, zahvaljujući brzoj reakciji pevača i Hitne pomoći, život spašen i od tada taj datu slavi kao drugi rođendan.

Cetinski je jednom prilikom govorio o nemilom događaju.

"Došao sam na terasu, video sam da se trese. Dobila je tumor na mozgu koji se manifestovao kao ‘gran mal’, što je zapravo teži oblik epilepsije, koliko ja razumem. Ne možete odmah znati šta je to. Nije bilo važno, onda je izdahnula, i onda sam mislio da je sve gotovo, ali to je proces kada se ona smiri i onda je nekako došla sebi", pričao je on.

Takođe, Tonijeva supruga svojevremeno je ispričala koje simptome je imala.

"Trećeg dana mi je oduzeta desna ruka i desna noga, počele su da se grče i samo sam pala", pričala je Dubravka.

Autor: M. V.