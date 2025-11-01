Na današnji dan rođen je Bora Đorđević: Prijatelj Milan obišao njegov grob u Čačku, legendarni roker bi danas napunio 73 godine

Na njegovom grobu, gde su ukrštene dve gitare, simboli koje je Bora na svom poslednjem koncertu u Čačku ostavio u amanet, danas stoji tišina puna muzike

Na današnji dan, 1. novembra 1952. godine, u Čačku je rođen Borisav Bora Đorđević, legendarni roker, pesnik i frontmen benda "Riblja čorba", čovek čije su reči i stihovi postali neizbrisiv deo muzičke istorije Srbije.

Preminuo je 4. septembra 2024. godine, ali duh njegovih pesama i energija njegovog života i dalje traju.

- Rođen sam na dan mrtvih - govorio je Bora, često u svojim intervjuima.

Njegov dugogodišnji prijatelj, slikar i akvarelista Milan Čakajac, danas je, baš na Mitrovske zadušnice, kada pada i Borin rođendan, obišao njegov grob u rodnom gradu.

U tišini i poštovanju zapalio je voštanicu za prijatelja i prisetio se njihovih susreta, stihova i umetničkih trenutaka koji su ostali urezani u vreme.

- To je bilo prijateljstvo jakih temelja. Bora je znao da podrži, pratio je i otvarao moje izložbe širom Srbije. Posvetio mi je i stihove za akvarele posvećene gradu Čačku, oni se danas nalaze na promo šoljama grada na Moravi, a glase: "Dobili ste šta ste hteli grada Čačka akvareli", rekao je Čakajac za RINU.

Na njegovom grobu, gde su ukrštene dve gitare, simboli koje je Bora na svom poslednjem koncertu u Čačku ostavio u amanet, danas stoji tišina puna muzike. Grad je ispunio njegovu želju, a prijatelji i poštovaoci nastavili su da čuvaju sećanje na Boru sa posebnim ponosom.

Njegovo ime ostaće zapisano ne samo u istoriji roka, već i u sećanjima svih koji su umeli da čuju između redova, gde je uvek pevao o ljubavi, slobodi i ponosu, a posebno je voleo svoj Čačak.

Autor: M. V.