ZATEGNUTA KAO PRAĆKA! Poznata voditeljka gazi šestu deceniju, a izgleda kao milion dolara: Snimila tokom treninga i otkrila kako joj ovo polazi za rukom (FOTO)

Foto: Instagram.com/nikolinapisekk

Nikolina propagira zdravu ishranu, izbegava meso i umesto toga se fokusira na povrće

Voditeljka Nikolina Pišek (52) nekoliko puta ovog leta pokazala je telo u kupaćem kostimu i tada dobila pregršt komplimenata, a sada se snimila na treningu.

Naime, voditeljka je u trenerci radila vežbe na spravama, te je mnoge zaintrigiralo to koliko je posvećena zdravom načinu života.

Foto: Instagram.com/nikolinapisekk

Nikolina ima telo zategnuto kao struna, a da nije samo genetika u pitanju dokazala je jer na Instagramu često deli savete za mršavljenje, kao i to kada je najbolje jesti, ali i kada je dobro opustiti se i dati sebi malo oduška.

Foto: Instagram.com/nikolinapisekk

Inače, Nikolina je otvoreno govorila o tome da retko jede meso.

- Pomalo neredovno. Ne doručkujem. Ne stižem. Preko dana isto pomalo, jer kada sam u brzini, ne volim biti opterećena. Ne jedem meso, nadoknađujem proteine. Uzimam kolagen i jedem puno povrća.

Nikolina je uverena da je ključ u balansu, te kada su joj pratioci tražili savet kako najlakše smršati.

Foto: Instagram.com/nikolinapisekk



