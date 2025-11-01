EVO ŠTA SE DANAS DEŠAVA U STANU ANE NIKOLIĆ: Nakon što se vratila iz Dubaija, pevačica očajna, a evo ko je sa njom sve vreme

Pevačica Ana Nikolić nedavno se našla u centru skandala zbog putovanja u Dubai sa bivšim partnerom Goranom Ratkovićem Raletom, gde je došlo do njihovog žestokog sukoba.

Samo dan nakon što se vratila sa puta, Ana je u svom domu u Voždovcu okupila prijatelje, a jedan muškarac izašao je iz njenog dnevnoj boravka na terasu.

On je ostavio kutiju za picu, osmotrio da li ima predstavnika medija i vratio se u stan.

Anin automobil nalazi na Avali gde ga je parkirala u garaži kod Gorana Ratkovića Raleta, sa kojim je otišla na putovanje, ali su se vratili razdvojeni.

Kako se prenosi, iz njenog doma danas se čula buka i vriska, a kako se takođe navodi, pevačica je očajna i razdražljiva.

Autom se zakucala u gradilište

Inače, Nikolićka se nedavno zaletela automobilom u gradilište koje je pored njenog stana.

Ona je tom prilikom odvalila tablice svog automobila, a komšije su u razgovoru sa nama otkrile kakva je Ana kada je kamere ne snimaju.

- Taj automobil Ana vozi već neko vreme, ali mi mislimo da je to Raletov automobil koji je još uvek kod nje. Mi je retko viđamo tokom dana, uglavnom stan napusti tek uveče kada ode do grada. Jutros smo zatekli automobil u ovom stanju. Uletela je u gradilište i oborila palete, ne znamo ni kako je izašla iz automobila pošto je tu odmah ograda - rekla je jedna komšinica, a slično je potvrdio i komšija kojeg smo zatekli dok se vraćao iz prodavnice.

Autor: M.K.