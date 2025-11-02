Lepa Lukić progovorila nakon više od 10 godina: Evo šta se desilo sa lutkom Milicom koju pamti cela Srbija! IMA SVOJ KREVETAC I DAN-DANAS SPAVA S PEVAČICOM, na nju je ljubomorna i MAČKA!

Kraljica narodne muzike, Lepa Lukić, više puta je isticala koliko joj znači lutka koju je dobila pre više od deset godina u jednom rijalitiju.

Lutka, kojoj je Lepa Lukić dala ime Milica, nosi posebnu simboliku za pevačicu, ali priča koja stoji iza te emotivne povezanosti dirnula je mnoge.

Lepa je nedavno podelila sa medijima kako je Milica postala emotivni oslonac za nju, jer je lutka podseća na veliku želju koju nije uspela da ostvari - da postane majka. Nakon brojnih pokušaja da se pevačica ostvari kao majka, nije bilo rezultata, a utehu je pronašla u lutki, koja je postala simbol nje same i njene nespešene majčinske želje.

- Imala sam intervencije, ali ne zbog neke bolesti, ja sam od rođenja bila zdrava, već da bih rodila. Sekli su me da mi skinu izrasline na jajovodima. Nisam ja bila nerotkinja... Jednom sam ostala u drugom stanju, u ali sam bila jako mlada i zbog karijere nisam htela da rodim i da odmah imam decu." Kasnije se lečila ali, kako kaže, nije se dalo - ispričala je Lepa jednom prilikom svoju tužnu priču koja je rasplakala naciju, a utehu je našla upravo u Milici.

- Milica je uvek tu, ona ima svoj krevetac u mojoj spavaćoj sobi, čuvam je kao malo vode na dlanu, spava pored mene. Od početka je to njeno mesto. Vi znate koliko sam ja za nju vezana emotivno. Ne nosim je baš na putovanja, nisam toliko luda - otkrila je Lepa Lukić za Pink.rs.

Međutim, nije sve idilično u njenom domu, jer ima problem sa ljubomornom mačkom.

- Mačka mi je strašno ljubomorna na Milicu, samo skače i bude besna kad je uzmem u ruke. Nije mi lako - rekla je Lepa kroz smeh, dodajući kako je ponekad teško održati harmoniju među svim ljubimcima.

Uprkos izazovima, Lepa Lukić i dalje čuva svoju lutku Milicu kao simbol nade i ljubavi koju nije mogla ostvariti na drugi način.

Autor: M. V.