SLAVLJE U DOMU SRPSKE BOGATAŠICE! Bila udata za poznatog golmana, pa se razvela, a sad se obratila NJEMU (FOTO)

Bivša manekenka Bojana Rajić (45) iza sebe ima brak sa golmanom Vladimirom Stojkovićem, a sada uživa kraj supruga Branislava Đurđevića i živi na visokoj nozi.

Ona je veoma aktivna na Instagramu, a tu je sada objavila da je njenom sinu jedincu 10. rođendan, te je podelila fotografiju sa naslednikom, dok su se ispod objave nizale čestitke.

Inače, Bojana je svu imovinu nakon razvoda ostavila Vladimiru Stojkoviću, o čemu je jednom pričala.

- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što Lav i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da Lav ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam tražila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Lav redovno viđa oca i boravi kod njega - napisala je tada na svom Fejsbuk nalogu.

Bojana je nedavno proslavila godišnjicu braka sa sadašnjim suprugom, i tada je podelila fotografije iz porodičnog doma.

Autor: M.K.