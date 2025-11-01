AKTUELNO

Pogledajte džinovski ožiljak na glavi Darka Lazića: Mesec dana posle saobraćajke pokazao povredu (FOTO)

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Folk pevač Darko Lazić pokazao je pratiocima na Instagramu ožiljak nasred glave koji mu je ostao kao posledica stravične saobraćajke koju je imao pre više od mesec dana u Beogradu.

Naime, Darko se tada sa suprugom Katarinom vraćao sa jedne proslave u Beogradu i tom prilikom zakucao u gradski autobus, ali na svu sreću svi su prošli već težih povreda. On je tada zadobio posekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju, na kojoj se jasno vidi da i dalje ima ožiljak.

Fotografisao se sa ćerkom Srnom u porodičnom domu u Brestaču dok mu se jasno vidi ožiljak i deo obrijane glave.

Foto: Instagram.com

Inače, njegova supruga Kaća nedavno je prvi put progovorila o udesu i ispričala šta je ona povredila.

- Da li ste znale da ja nisam trenirala mesec i po dana? Prvo tri nedelje nisam mogla zbog one alergije, a posle smo imali saobraćajnu nesreću gde sam imala povređenu glavu i rebro - napisala je ona na Instagramu.

Podsetimo, Darko je nedavno za "Blic" govorio o detaljima nesreće koja se dogodila kada su se on i Katarina vraćali sa proslave. On je tada udario u autobus pod dejstvom alkohola.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko

Autor: D. T.

