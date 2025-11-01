AKTUELNO

Cifra će vas šokirati: Poznato kolika je Kebina penzija, prima je iz dva dela

Pevač Daragan Kojić Keba otišao je u penziju pre oko tri godine, tačnije godinu nakon što je napunio 65 godina i stekao potrebne uslove za odlazak u penziju.

Keba je tokom karijere osnovao firmu „Keboni“ preko koje je državi plaćao porez, pa se pretpostavlja da je tako sebi i osigurao penziju.

Svojevremeno su mediji preneli da pevač iz dva dela prima penziju, koja je ukupno oko 46.000 dinara, ali on to nije želeo da potvrdi.

- Stvarno nemam vremena za nekakve bezvezne teme. Sve je transparentno i lako proverljivo. Samo nikada o tome ne pričam, niti osećam potrebu za tim - rekao je svojevremeno Dragan Kojić.

Međutim, mnoge je iznenadilo da je Keba stekao uslov za penziju, s obzirom na to da svuda piše da je 1960. godište, a zapravo je rođen 1956. godine. O tome vrlo nerado govori, a poznato je i da je folker sklon raznim načinima podmlađivanja, te javnost ne može ni da nasluti njegove prave godine.

Da je navodno dugo lagao o datumu rođenja, saznalo se upravo zahvaljujući firmi „Keboni“, jer u Agenciji privrednih registra stoji njegov matični broj, tačnije da je rođen 7. oktobra 1956. godine.

Autor: D. T.

