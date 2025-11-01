Naša pevačica u sakou cepa drva na selu: Važi za jednu od najzgodnijih na estradi, a sada je otkrila tajnu svog izgleda (FOTO)

Pevačica Mia Borisavljević i nakon dva porođaja važi za jednu od najzgodnijih na estradi. Neretko ističe da je u top formi i da redovno ide u teretanu, a sada je mnoge iznenadila kada je podelila snimak na kojem cepa drva.

Mia je sa porodicom uživala u lepom danu, a iskoristili su priliku da zajedno spreme ogrev za zimu. Međutim, kada je došao red na nju, ona je u farmerkama i sakou nespretno zamahnula sekirom.

Ona se nasmejala čitavoj situaciji i to podelila na Instagramu.

Mia ne krije da redovno trenira kako bi održala figuru, a kada se tokom trudnoće ugojila 14 kilograma otkrila je kako je uspela da smrša u rekordnom roku.

- Ne jedem belo brašno i šećer! Kada to izbacite iz ishrane, u jelovniku vam ostanu samo zdrave namirnice: Voće, povrće i meso. Posle porođaja sam skinula devet kilograma, tako da mi je ostalo još malo do moje idealne kilaže. Inače ne jedem grickalice i ne pijem gazirane sokove, tako da nisam mnogo morala da menjam ishranu. Jedino čega sam se skroz odrekla jesu slatkiši. Ranije sam ih jela, i to uglavnom nedeljom, tog dana bih sebi dala oduška. Tada bih znala da pojedem kolači neki kupovni slatkiš. Međutim, sada ih uopšte ne jedem iako nisam za neke velike restrikcije. Kada se odreknete nečega jer morate, a ne zato što želite, kasnije ste željni toga i pokleknete. Zbog toga neki ljudi brzo vrate kilograme koje su skinuli - rekla je ona tada.

Autor: D. T.