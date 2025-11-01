Na rođendan Bore Đorđevića oglasila se grupa Riblja Čorba: Ova objava pokrenula je erupciju emocija

Na današnji dan pre 73 godine rođen je Bora Đorđević, čuveni muzičar, a grupa kojom se proslavio, "Riblja čorba", oglasila se na društvenim mrežama emotivnom porukom.

"Zauvek sa nama", glavna je poruka koju su želeli da pošalju.

- 01.11.1952. godine rođen je Borisav Bora Đorđević! Čovek jedinstvene energije i posebnosti. Zauvek sa nama! (1.11.1952 - 04.09.2024) - pisalo je u poruci na Fejsbuk profilu "Riblje čorbe".

Bora Čorba preminuo je prošle godine, ali duh njegovih pesama i energija njegovog života i dalje traju.

- Rođen sam na dan mrtvih - govorio je Bora često u svojim intervjuima.

Borisav Bora Đorđević, poznat i kao Bora Čorba (Čačak, 1. novembar 1952) bio je srpski rok muzičar i pesnik. Đorđević je bio glavni vokal i tekstopisac rok grupe "Riblja čorba" od njenog osnivanja 1978. godine. Pre toga je bio član muzičkih grupa "Suncokret" i "Rani mraz".

Bora Čorba je jedan od najpoznatijih muzičara srpske i jugoslovenske rok scene, sa velikim brojem obožavatelja, kao i upečatljiva i uticajna javna ličnost.

