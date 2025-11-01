Estrada zavijena u crno! Umro poznati srpski kompozitor

Poznati kompozitor Ljubiša Kovačević preminuo je danas 76. godini nakon kraće bolesti.

Ljubiša će ostati upamćen po brojnim hitovima, kao što su "Zvezda Danica", "Moja da l' si", "Ako si neverna", "Car", "Bele Rade", "Da l' si omče iz Nikšića", "Ne idi iz srca"...

Sarađivao je sa brojnim zvezdama današnjice, kao što su Vera Matović, Era Ojdanić, Šeki Turković, Mile Ignjatović, Jelena Brocić i mnogi drugi pevači.

Njegova supruga Katarina Kovačević oglasila se za Kurir i potvrdila tužne vesti.

- Danas nas je napustio. Razboleo se nedavno i ubrzo preminuo. Svi smo van sebe od tuge, njegovi prijatelji i kolege zovu neprestano, svi su ga voleli. Mnogi pevači su odmah došli i pružili mi podršku, uz mene su Srki Boj, Mirko Ćajić, Zoran Vujisić, Goran Ratković Rale, Miša Mijatović, ma svi - rekla je vidno utučena Katarina.

Sahrana poznatog kompozitora biće u sredu, 5. novembra u selu Vrčani, opština Čačak, dok će komemoracija biti održana u utorak, a vreme i mesto biće naknadno objavljeni.

Autor: D. T.