Kristina Spalević odjednom uradila pet estetskih zahvata: Ovako izgleda 48 sati nakon operacije (FOTO)

Voditeljka i bivša učesnica rijalitija Kristina Spalević oglasila se iz bolničke postelje, te pokazala svoj izgled 48 sati nakon nekoliko intervencija koje je uradila.

Reč je o estetskim, a ne zdravstvenim zahvatima, zbog čega je period oporavka kraći, a ne krije da jedva čeka da se vrati svojoj kući.

- 48 sati posle operacije. Lakše se diše - napisala je ona.

Spalevićeva je uradila čak pet zahvata.

- Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti - objasnila je ona.

Podsetimo, Kristina je letos imala dramu s nevenčanim suprugom Kristijanom Golubovićem zbog Aleksandre Babejić, aktuelne učesnice "Elite", zbog čega se spakovala i sa decom napustila stan.

Neko vreme nisu razgovarali, prozivali su jedno drugo putem medija, a posle izvesnog vremena usledilo je pomirenje.

- Ja sam osetila veliku društvenu odgovornost s obzirom da sam taj prljav veš iznela u javnost. Da sam snimala klipove, više puta sam htela njega da ostavim i taj klip nikada nisam izbacila. Ja sam znala u svojoj duši da se to neće desiti, da ga neću ostaviti. Nešto je kliknulo, otišli smo predaleko sa rečima i meni se čaša napunila. Shvatila sam da zbog dece neću tako da živim i to da trpim. U podkastu je svašta lupao jer mu je povređen ego, a ja sam odgovorila svašta na to - rekla je Kristina.

Autor: D. T.