Poznata Srpkinja se udala za osnivača Gugla: Uživaju u milionima, a ovako slave Noć veštica (FOTO)

Bivša članica grupe "Models", Ivana Berendika, postala je milionerka kada se udala za svog 20 godina starijeg supruga, osnivača "Gugla" sa kojim ima blizance Zoi Mej i Kai Nikole.

Svoju decu gotovo da nikad nije pokazivala u javnosti, a retko se oglašava i na društvenim mrežama, međutim sada je napravila izuzetak i objavila porodičnu fotografiju.

Naime, Ivana je gotovo prvi put objavila porodičnu fotografiju, ali na kojoj su deca i njen suprug, kao i ona maskirani povodom praznika "Noć veštica".

Inače, Berendika je jednom prilikom pričala o suprugu.

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima - objasnila je Ivana jednom prilikom i dodala:

- Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. Bio je sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim - govorila je Ivana.

Ivana je napustila Srbiju i godinama sa porodicom živi u luksuznoj vili u Majamiju. Nakon napuštanja grupe "Models", završila je studije na prestižnom dizajnerskom univerzitetu.

