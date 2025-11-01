Žika Jakšić otkrio posledice moždanog udara: Osećam da mi je desna strana hendikepirana

Žika Jakšić nedavno je doživeo moždani udar, a sada je govorio o posledicama i otkrio kako teče oporavak.

Prisetio se dana kada je doživeo moždani udar i otkrio kakve je simptome imao.

- Ustao sam jedno jutro, istuširao se i nisam ništa primetio dok nisam počeo da se brijem. Osetio sam kao da desna ruka nije moja, u ogledalu sam video da mi je desna strana lica pala i nisam mogao da govorim. Shvatio sam da je to moždani udar - započeo je Žika.

- Izašao sam iz kuće i jedan zaposleni me je odvezao u KBC Bežanijska kosa, tamo su mi odmah ustanovili da je u pitanju moždani udar i prebacili su me u bolnicu Sveti Sava. Okružilo me je hiljadu lekara, bila je gomila nekih snimanja. Tek posle 24 sata došao sam sebi i pričao sam kao najpijaniji čovek - otkrio je voditelj koji je nedelju dana proveo u bolnici, nakon čega je krenuo na rehabilitaciju.

- Još uvek pričam otežano i osećam da mi je desna strana hendikepirana. Često mi u razgovoru zafali reč, prosto stanem, u glavi mi se desi konfuzija - rekao je voditelj koji dva puta nedeljno ide kod logopeda.

- Visok pritisak šteti jer prolazi kroz vene i arterije, opterećuju se zidovi krvnih sudova - objasnio je Jakšić.

Autor: D. T.