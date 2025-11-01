Pokazala pravo lice: Sofija Milošević bez kompleksa izbacila selfi bez šminke, ovako zapravo izgleda

Oduševila svoje pratioce!

Sofija Milošević važi za jednu od najtraženijih manekenki na našim prostorima. Njeno lice očaralo je i mnoge svetske dizajenere, te je radila brojna zvučna imena iz modne industrije.

Pre nekoliko godina, sreću je pronašla pored fudbalera Luke Jovića s kojim dvoje dece, a njihov brak važi za jedan od najskladnijih na našoj javnoj sceni.

Sofija na svom Instagram profilu često deli dešavanja iz svog privatnog života, a mnogi su oduševljeni njenim opuštenim izdanjima, koja se ne libi da pokaže.

Njena poslednja objava oduševila je njene pratioce, jer se usnimila tokom vožnje kolima bez trunke šminke, a njena lepota je došla do izražaja.

Ovo je sasvim sigurno jedan od razloga zbog čega Miloševićeva važi za jednu od nalpeših dama sa naših prostora.

Autor: S.Z.