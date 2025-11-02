AKTUELNO

Domaći

Tog dana sam zakopao i nas i naše karijere! Niggor posle mnogo godina priznao šta je uradio na sahrani kolege: Vidovnjak mi je rekao da nisam smeo to da mu STAVIM U GROB!

Izvor: Pink.rs/Story.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Grupa koju su mladi obožavali, Montenigers, ostala je samo sa jednim članom pre više od dve decenije. Igor Lazić Niggor ostao je bez dvojice velikih prijatelja, Dušana Nikolića i Nebojše Saveljića pred kojima je bila velika karijera, ali je sudbina ipak htela drugačije.

Dušan Nikolić preminuo je nedugo po izlasku albuma "Tajna marenda" 1996. godine. Nebojša je život izgubio u saobraćajnoj nesreći 1999. godine. Ispovest Igora Lazića Niggora, koju je svojevremeno dao za medije, otkrila je detalje sa sahrane Dušana Nikolića, zbog kojih se Igor danas kaje.

Foto: Printscreen YouTube, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Hteo sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari, nisam smeo to da mu stavim u grob - ispričao je on tada.

Niggor je otkrio da je drugi album Montenigersa bio prepun svojevrsnih predskazanja:

Foto: Instagram.com/niggorlegalazic

- Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže – Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo – Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio.

- Rekao je da i na kraju pesme koja se zove „2028“ Nebojša ga pita: „Hoćemo li preživeti?“, a ja mu odgovaram: „Ne, ne, ti nećeš preživeti“. To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi „Tako ti je mala moja“ koja je parodija „Bijelog dugmeta“ kod nas stoji – ‘Ej, stani, stani jadan’ i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku – Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori. Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma – ‘Voljeli bi da si tu’ – koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji peva Nebojša ide – Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

Autor: D. T.

#Igor Lazić Niggor

#Montenigersi

POVEZANE VESTI

Domaći

NISAM SMEO TO DA MU STAVIM U GROB, NAPRAVIO SAM GLUPOST! Niggor priznao da se kaje zbog nepromišljenog postupka na sahrani kolege: Dešavale su se čudn

Domaći

To nisam smeo da mu stavim u grob: Nigor Montenigers otkrio da su mu se čudne stvari dešavale posle sahrane najboljeg prijatelja i člana grupe

Domaći

Ovo mu je bila zadnja rečenica, a ja sam ga samo potapšao: Na današnji dan je poginuo čuveni Neba iz Montenigresa, a evo kako je Nigor govorio o njemu

Domaći

Mislili su da sam se ubila, a onda... Marina Visković otkrila tajnu nakon dvadeset godina, evo šta su joj kolege uradile

Domaći

''Skoro sam prošao tim delom autoputa...'' 25 godina od pogibije Nebe Montenigers! Nigor ih čuva od zaborava, oglasila se i porodica NASTRADALE DEVOJK

Domaći

Pogledajte džinovski ožiljak na glavi Darka Lazića: Mesec dana posle saobraćajke pokazao povredu (FOTO)