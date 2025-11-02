Tog dana sam zakopao i nas i naše karijere! Niggor posle mnogo godina priznao šta je uradio na sahrani kolege: Vidovnjak mi je rekao da nisam smeo to da mu STAVIM U GROB!

Grupa koju su mladi obožavali, Montenigers, ostala je samo sa jednim članom pre više od dve decenije. Igor Lazić Niggor ostao je bez dvojice velikih prijatelja, Dušana Nikolića i Nebojše Saveljića pred kojima je bila velika karijera, ali je sudbina ipak htela drugačije.

Dušan Nikolić preminuo je nedugo po izlasku albuma "Tajna marenda" 1996. godine. Nebojša je život izgubio u saobraćajnoj nesreći 1999. godine. Ispovest Igora Lazića Niggora, koju je svojevremeno dao za medije, otkrila je detalje sa sahrane Dušana Nikolića, zbog kojih se Igor danas kaje.

- Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Hteo sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari, nisam smeo to da mu stavim u grob - ispričao je on tada.

Niggor je otkrio da je drugi album Montenigersa bio prepun svojevrsnih predskazanja:

- Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže – Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo – Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio.

- Rekao je da i na kraju pesme koja se zove „2028“ Nebojša ga pita: „Hoćemo li preživeti?“, a ja mu odgovaram: „Ne, ne, ti nećeš preživeti“. To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi „Tako ti je mala moja“ koja je parodija „Bijelog dugmeta“ kod nas stoji – ‘Ej, stani, stani jadan’ i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku – Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori. Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma – ‘Voljeli bi da si tu’ – koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji peva Nebojša ide – Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

