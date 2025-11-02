Ovako Kristina Bekvalac održava savršenu liniju: Pogledajte kako izdužuje mišiće i jača telo (FOTO)

Sestra muzičke zvezde Nataše Bekvalac, Kristina, i sama godinama privlači veliku pažnju javnosti svojom prirodnom lepotom, negovanim izgledom i besprekornom figurom.

Iako je poznata po svom modnom ukusu i prefinjenom stilu, Kristina ne krije da iza njenog izgleda stoji posvećenost zdravim navikama i redovnom vežbanju. Na svom Instagram profilu Kristina često deli delić svoje svakodnevice, a sada je pratiocime oduevila objavom sa pilates treninga.

U udobnom, minimalistički uređenom studiju, Kristina je pokazala kako izgleda jedan deo njene rutine na reformeru - spravi koja zahteva snagu, ravnotežu i fokus.

U sportskom izdanju, uskim helankama i kratkom topu koji ističe njen izvajani struk i ravan stomak, kreatorka je demonstrirala zavidnu formu.

- Pokreni telo, smiri um, nađi snagu-gladila je njena inspirativna poruka uz video.

Komentari ispod objave nisu izostali - mnogi su primetili koliko je Kristina fit i istakli da joj na izgledu mogu pozavideti i mnoge dame. Njena prirodnost, disciplina i unutrašnji mir kojim zrači učinili su je pravom inspiracijom za sve žene koje teže zdravijem načinu života.

Kristina je i ranije pokazivala da vodi računa o sebi - redovno objavljuje snimke i fotografije svoje beauty rutine, a često se pojavljuje i bez trunke šminke, dok joj komplimenti na račun izgleda neprestano pristižu.

Autor: D. T.