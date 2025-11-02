AKTUELNO

Posle razvoda se totalno promenila: Naša pevačica ima 47 godina, a nakon kraha braka blista (FOTO)

Pevačica Katarina Sotirović davno se razvela od bivšeg supruga Aleksandra Rašića, a na nakon što je stavila tačku na svoj brak, udvarača je bilo, ali ne adekvatnih.

Naime, pevačica je za medije pričala o tome da muškarci strahuju od žena koje imaju decu, te se ne upuštaju olako u takve veze, a sada mnogi komentarišu kako Katarina izgleda u 47. godini.

Foto: Instagram.com

Naime, Katarina tvrdi da ništa nije operisala na licu, te i da se samo pravilno neguje.

- Ništa nisam operisala, mada nemam ništa protiv da svaka žena uradi na sebi ono što smatra da joj je potrebno. Nisam ništa previše menjala, samo je u pitanju pravilna nega. Na meni je sve majka priroda - rekla je ranije pevačica.

Foto: Instagram.com

O razvodu naime, nikad nije imala problem da priča.

- Razvod jeste jedna mala smrt i sa time se slažem. Ispostavilo se da smo moj bivši i ja u pravu vezano za to će nam biti bolje ako se rastanemo. Razlog našeg razvoda je bila odlukašto će životi da nam budu kvalitetniji, i to se ubrzo pokazalo. U sjajnim smo odnosima, a on je divan otac. Oko svega se konsultujemo i zaista je tu sve kako treba.

