Evo kako izgleda stan Ane Nikolić: Vredi preko pola miliona evra, a pevačica ne izlazi iz njega nakon skandala u Dubaiju (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock, Pink.rs ||

Sve odiše luksuzom!

Dan nakon što se pevačica Ana Nikolić vratila iz Dubaija, gde je doživela niz neprijatnosti i drame sa partnerom, pevačica je od rane zore okupila prijatelje u svom stanu na Voždovcu, gde živi zajedno sa ćerkom Tarom, a luksuzna nekretnina vredi oko pola miliona evra.

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

U stanu Ane Nikolić sve odiše luksuzom, a dominiraju svetliji tonovi. Sav nameštaj i detalji su u beloj, roze i krem boji.

U dnevnom boravku se nalazi ogroman kamin pored kojeg pevačica neretko pozira, a na kome se nalazi i plazma TV.

U stanu ima mnogo ukrasnih detalja i knjiga, a veliki garderober se nalazi u hodniku.

Soba male Tare je kao iz bajke. Na plafonu je oslikano nebo, a cela soba u roze tonovima podseća na sobu princeze, a nema sumnje da se Ana potrudila da sve izgleda besprekorno.

Autor: N.B.

