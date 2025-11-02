Na Farmi smuvao pevačicu, a sada vozi auto od 150 hiljada evra: Važio je za opasnog zavodnika, zavšio ozbiljan fakultet i stvorio bogatstvo

Bivši učesnik rijalitija "Farma" Boris Stamenković danas je uspešan stomatolog. On se specijalizovao za oralnu hirurgiju, a od tog posla odlično živi.

To se može videti i na TikToku gde se pre nekog vremena pojavio njegov snimak u luksuznom automobilu od čak 150.000 evra. Video Borisa u poršeu izazvao je bezbroj komentara, a on je za sve imao jasnu poruku.

- Ja sam samostalni stomatolog i oralni hirurg. To sam studirao, bavim se ovim poslom 10 godina. Mora da se uči škola da bi se ovako nešto vozilo - rekao je Boris u videu.

Boris, koji je u rijalitiju ušao u vezu s pevačicom Katarinom Grujić, se nakon učešća u "Farmi" povukao iz javnosti, ali je veoma aktivan na svojim profilima na društvenim mrežama. Izuzetno je popularan stomatolog, pa često objavljuje i snimke iz ordinacije.

Danas je u srećnom braku sa suprugom koju je zaprosio 2022. godine i imaju dete.

Od svog posla odlično zarađuje i sebi i porodici je stvorio bogatstvo, te je sebi mogao da priušti ovako skup automobil.

