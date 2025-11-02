Evo kada se Marija Šerifović prvi put pojavila na televiziji: Zapevala sa majkom Vericom u emisiji, a jednu stvar nije promenila ni dan danas

Marija Šerifović prvi put se javno pojavila na televiziji Pink 1998. godine. Ona je gostovala sa majkom Vericom Šerifović i tom prilikom su zajedno otpevale hit čuvene grupe Suncokreti "Moje bube".

Marija je tada imala četrnaest godina. Išla je u osmi razred, ali je pokazala svoje vokalne sposobnosti. Tom prilikom ponela je patike, farmerice, majcu preko koje je obukla duksericu . Interesatno je ostala dosledna svom stilu i dan danas.

Njena mama je tom prilikom bila takođe u opuštenom izdanju i jasno se videlo da je bila zgodna i prirodno lepa žena.

Od tada Marija je često gostovala u emisijima i sve više pokazivala svoje vokalne sposobnosti. Publika je zavolela zbog njene neposrednosti, a hitovi koje je objavljivala u saradnji sa kompozitorima i tekstipiscima su se nizali.

Šerifovićeva je od samog starta pokazala da je moćan glas i talenat njen najveći adut.

Verica i Marija su jedna drugoj podrška i u dobru i u zlu. Marija je postala majka i svakoga dana pokazuje koliko joj je ta uloga značajna.

Autor: N.B.