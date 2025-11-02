AKTUELNO

Osvanuo snimak Mladena Mijatovića iz njegovog stana: Podelio kako izgleda njegov početak dana, komentari pljušte (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Novinar Televizije Pink, Mladen Mijatović, danas je prijatno iznenadio svoje pratioce na Instagramu, kada je podelio video u kojem je pokazao kako izgleda njegov zdrav i jednostavan jutarnji ritual.

U snimku koji je objavio, Mijatović je otkrio recept za brz, jeftin i zdrav doručak. Naime, novinar je u blender ubacio sveže borovnice, dodao mleko, i napravio osvežavajući šejk koji mu, kako je naveo, često zamenjuje obrok.

– Zdrav početak dana – napisao je Mijatović u opisu videa, uz kratki snimak koji je mnogima poslužio kao inspiracija da i sami dan započnu zdravije.

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj pregleda i komentara, a Mladenovi pratioci nisu krili oduševljenje njegovim jednostavnim, ali korisnim savetom. Mnogi su ga pohvalili što i pored zauzetog novinarskog rasporeda uspeva da vodi računa o sebi i svom zdravlju.

Poznati reporter, koji godinama izveštava sa terena i često se nalazi u centru važnih događaja, ovom objavom pokazao je i svoju opušteniju, privatnu stranu.

Autor: N.B.

