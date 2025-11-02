AKTUELNO

HIT SLIKA DARKA LAZIĆA: Nakon niza saobraćajnih nezgoda, okrenuo list, ovo od njega niko nije očekivao (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevač Darko Lazić i dalje izaziva pažnju javnosti, ali ne samo zbog svoje muzike njegov burni život često ga stavlja u žižu interesovanja medija.

Nedavno je folk pevač ponovo bio tema razgovora nakon još jednog saobraćajnog udesa, a kao i ranije, društvene mreže su preplavljene memovima i fotografijama koje se šale na njegov račun. Darko, međutim, pokazuje da ima smisla za humor i više puta se šalio na sopstveni račun zbog ovakvih situacija.

Ovog puta, pevača je njegov prijatelj uhvatio dok sedi na autobuskoj stanici, čekajući prevoz, što je mnoge nasmejalo, jer implicira da Darko trenutno izbegava vožnju automobila. Prijateljeva šala i situacija izazvali su osmeh i kod samog Lazića.

Foto: Instagram.com

Iako su ovo trenutci koji mogu da deluju kao šala, oni pokazuju i Darkovu sposobnost da se nosi sa negativnim situacijama i da ih, umesto da ih krije, prikaže sa dozom humora. Fanovi i dalje prate njegov život s velikim interesovanjem, a ovakvi momenti dodatno ga približavaju publici, pokazujući njegovu ljudsku stranu iza estradnog imidža.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Pevač Darko Lazić imao je saobraćajnu nezgodu pre mesec dana. On je sa suprugom Katarinom koja je sedela na mestu suvozača izazvao udes dok su se vraćali sa jedne proslave u Beogradu.

Lazić se zakucao u gradski autobus, ali na svu sreću svi su prošli već težih povreda. On je tada zadobio posekotinu na glavi, a sada je objavio novu fotografiju, na kojoj se jasno vidi da i dalje ima ožiljak.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs

Podsetimo, 25. septembra 2025. godine Darko i njegova supruga Katarina doživeli su ozbiljnu saobraćajnu nezgodu, koja je mogla da se završi kobno. Na sreću, pevačeva supruga je prošla bez ozbiljnih povreda, dok je folker zadobio posekotine po licu i glavi. Lazić je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a nesreća iz oktobra 2018. zauvek je promenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

U tom sudaru zadobio je teške povrede: polomljena rebra, karlica, kuk i grudni koš, uz hematom na glavi, kao i povrede unutrašnjih organa - slezine i bubrega. Mesec dana bio je priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi. Posle stravične nesreće kod Brestača pevac je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata, uglavnom s manjom materijalnom štetom i lakšim posledicama.

Autor: N.B.

