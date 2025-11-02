AKTUELNO

Domaći

Naša pevačica obožava da nosi miniće! Uživa u životu i ne opterećuje se kilogramima: Jedem sve što hoću i kad hoću

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Stoja Novaković na nastupima redovno u poslednje vreme nosi kratke suknje i miniće, a pevačici pričaju da izgleda nikad bolje i da je dobro što je uvek svoja.

Naime, ona tvrdi da se ni kilogramima ne opterećuje, te i da jede sve što voli i želi, pa je ne zanimaju komentari koje čita na društvenim mrežama da bi trebalo da smrša.

- Meni je preko glave bilo komentara: ‘Jao, vidi Stoja debela, celulit. Jeste, gruva energija, ali treba malo da smrša’.

Ja se zainatim kao svaka žena koja želi da bude ribetina. Dva puta dnevno sam trenirala. Jela sam pola viršle za ceo dan, ne znam odakle mi energije da ne padnem u nesvest. Pila sam ceđene narandže, to me je držalo. Plivanje, masaže - rekla je Stoja nedavno, pa je dodala:

Foto: Instagram.com

- Šest meseci sam bila posvećena samo sebi. Nisam nešto puno skinula kilograma, ali sam se smanjila u obimu. Nisam imala mišić, nego žile. Bilo mi je jako teško, ali danas se ne opterećujem kilažom i jedem sve što želim.

Autor: N.B.

#Stoja

#Stojanka Novaković Stoja

#minu siknja

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NAŠA PEVAČICA UŠLA U ŠESTU DECENIJU, A IZGLEDA NIKAD BOLJE: Napustila supruga zbog maltretiranja, pa promenila život iz korena (FOTO)

Domaći

Sigurna sam da moj muž samo u mene gleda: Stoja progovorila o ishrani, pa otkrila da li zaista nosi toster pored mikrofona na nastupe!

Domaći

Sve zanima samo jedno: Stoja živela na rubu egzistencije a danas ima deset stanova koje izdaje i zarađuje pet hiljada evra

Domaći

Godinama ulagala u nekretnine: Naša pevačica zarađuje ogromne pare, evo koja suma joj leže svakog meseca na račin

Domaći

Naša pevačica više nikada ne mora da radi: Izdaje čak 10 stanova, pravo bogatstvo stavi u džep svakog meseca

Domaći

OSTAVILA SVE BEZ DAHA! Naša pevačica otišla u Abu Dabi i ŠOKIRALA sve transformacijom! (FOTO)