AKTUELNO

Domaći

Snajka Goce Božinovske u teretani: Pratioce iznenadila izgledom nakon dva porođaja (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan uživa sa suprugom Bojanom Šijan u skladnom braku, a par mnogi hvale da poprilično idu jedno uz drugo.

Kako Bojana i te kako vodi računa o liniji, sada je objavila sliku iz teretane, a komplimenti stižu sa svih strana. Mnogi joj naime, pišu da izgleda odlično, ali i kao da se nije dva puta porađala.

Foto: Instagram.com

- Svaka čast Bojana na tome kako izgledaš! Žena kao da već nije imala dva porođaja, svaka devojka tako treba da radi na sebi - bio je samo jedan od komentara.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Inače, Goca Božinovska živi u vili u Surčinu sa svojim sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima, a imanje je par sredio po meri.

Velelepno izdanje gde uživa poznata pevačica sa svojom porodicom procenjuje se na 700.000 evra.

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju.

Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - rekla je jednom Goca.

Autor: N.B.

#Bojana Šijan

#Goca Božinovska

#Izgled

#Mirko Šijan

#Porodica

POVEZANE VESTI

Domaći

Kad poludi i kada je nervozan sklanjam mu se s puta: Goca Božinovska progovorila o sinu, otkrila da je podseća na Zorana Šijana u određenim situacijam

Domaći

PAZAR IM NIKAD NE BUDE ISPOD 300.000 DINARA! Sin folkerke ima biznis, oženio zgodnu Bojanu, a sad objavio fotku NJIHOVIH SINOVA: Pogledajte kako se br

Domaći

MIRKO ŠIJAN SA ŽENOM I SINOVIMA NA JAHTI! Porodična fotografija sve oduševila: Bojana naslednike obukla identično, prava idila (FOTO)

Domaći

PERE PILIĆE I SUDOVE: Otkrilo se kako živi Mirko Šijan, procurili svi šok detalji

Domaći

PRAVI RAJ ZA OČI! Zavirite u sobu sinova Bojane i Mirka Šijana, OVAJ detalj posebno je oduševio mnoge! (FOTO)

Domaći

TELO BOGINJE! Ovu vatrenu brinetu je Mirko Šijan ostavio, pa oženio Bojanu Rodić: Mnogima neverovatno liče zbog jedne stvari (FOTO)