Snajka Goce Božinovske u teretani: Pratioce iznenadila izgledom nakon dva porođaja (FOTO)

Sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan uživa sa suprugom Bojanom Šijan u skladnom braku, a par mnogi hvale da poprilično idu jedno uz drugo.

Kako Bojana i te kako vodi računa o liniji, sada je objavila sliku iz teretane, a komplimenti stižu sa svih strana. Mnogi joj naime, pišu da izgleda odlično, ali i kao da se nije dva puta porađala.

- Svaka čast Bojana na tome kako izgledaš! Žena kao da već nije imala dva porođaja, svaka devojka tako treba da radi na sebi - bio je samo jedan od komentara.

Inače, Goca Božinovska živi u vili u Surčinu sa svojim sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima, a imanje je par sredio po meri.

Velelepno izdanje gde uživa poznata pevačica sa svojom porodicom procenjuje se na 700.000 evra.

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju.

Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - rekla je jednom Goca.

Autor: N.B.