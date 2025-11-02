BOLJE MU JE DA ĆUTI, ONA IMA LJUBAVNIKA... Milan Milošević raskrinkao porodicu Džinović, pa se osvrnuo na skandale Ane i Raleta!

Milan Milošević nikad iskrenije o maminom zdravstvenom stanju i estradi

Voditelj najgledanijeg rijalitija "Elita", Milan Milošević u najnovijem izdanju emisije "Premijera -vikend specijal" progovorio je o svom privatnom životu, zdravstvenom stanju njegove majke, ali i aktuelnim estradnim temama koje danima pune naslovne strane.

Milan je komentarisao odnose u porodici Džinović, te istakao da se Melininom udajom samo prikrivaju krupniji skandali.

- Pusti me tih priča, ja mislim da se tu mnogo stvari zataškalo, stavljaju se neke priče koje nemaju veze sa životom. Čuo sam da nema bogatog verenika nego ljubavnika koji je oženjen. Mislim da se zataškavaju neke stvari, a on se pogubio, ne zna da li da priča o Melini ili ćerki. Najbolje je da ćuti, o njegovoj muzici se ne priča. Mislim da je doživeo da niko ne priča o pesmama, nego o ćerki -rekao je Milan.

Milan se osvrnuo i na odnos Ane Nikolić i komporitora Gorana Ratkovića Raleta čiji je skandal obeležio nekoliko dana za nama:

- Ana da je u Holivudu ona bi bila milijarderka, niko ne bi mogao da joj priđe. Ona diže Dubai u vazduh, izbačena je iz aviona, ovo nema nigde na svetu. Sve je više vole što upada u skandale, ona sve radi prirodno i pokazuje javno. Svi vole Anu Nukolić, a Rale da je voli ne bi ovo radio, da nije bio sa Indirom, ne bi ga niko ni znao. Ana zaslužuje mnogo boljeg frajera i da je neko vrati na put. Ona šta god da otpeva, to je hit, ona je zvezda po američkim standardima.

Majka Milana Miloševića nedavno je izašla iz bolnice, a voditelj je sada otkrio da je morao da je smesti u dom za stara lice, te da mu to posebno teško pada.

- Mama mi je izašla iz bolnice posle 236 dana, ne može da bude kod mene kući, morao sam da je smestim u dom. To je bilo neizbežno jer joj treba nega 24 sata. Ona se jeste oporavila, ali treba joj nega. Velike probleme ima što se tiče zdravstvenog stanja, prvo je bila njena idela, ali svako dan sam kod nje, to je tri minuta peške od moje kuće. Nadam se da sam uradio najbolje, prvi put sam posegnuo za tabletama za smirenje. Ona mi je govorila da je nikad ne smestim u do pre par godina, ali jasno je koliko je sati kada je oa ovo sama odlučila. Bolje je nego što je bila jer je bila na samrti, ali sad je ovo najbolje rešenje i izbor koji sam napravio. Ja sam svaki dan kod nje, sad nas gleda, a čim završim sad idem kod nje. Vidim zadovoljstvo na njenom licu -rekao je Milan.

Autor: M. V.