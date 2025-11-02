NE ZNAM DA LI ĆEMO OSTATI ZAJEDNO: Tamara Đurić progovorila o ćerki i partneru, pa otkrila kako podnosi vezu na daljinu

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio uživo u program Premijere vikend specijala.

Nemanja je razgovarao sa Tamarom Đurić koja je otkrila zašto je ona lepak za opasne momke:

- Nisu se opasni momci lepili, nego oni lepi, to što su neki iza strane zakona, to je druga priča. Moja ljubav nije daleko, tu je blizu. Viđamo se tri, četiri puta nedeljno, na po sat vremena, ja uvek znam gde je "Mirno spavaj nano, sve je zaključano" - rekla je Tamara pa je dodala:

- Teško mi je zbog ćerke jer pita za tatu, on njoj svakodnevno nedostaje, viđaju se, a ja hendlujem.

Tamara je otkrila da čeka svog partnera:

- Iskreno ja njega čekam, on je otac mog deteta i koliko imam obaveza ja nemam vremena da razmišljam o mnogim stvarima. Moram da kažem da ne znači da li će se nešto promeniti kada on izađe - rekla je Tamara pa je otkrila šta je pita ćerka o ocu:

- Ima tu pitanja koja opna meni postavlja o njemu, na koja ja odgovoaram tako što se stavljam u njegovu kožu da znam šta da kažem. Iskreno možda je i bolje što smo mi sada malo razdvojeni jer smo se mi svađali baš, naravno nikad isped nje.

Autor: N.B.