Knez otkrio kako teku pripreme pred koncert, progovorio o prvim muzičkim koracima, pa se osvrnuo na ćerku Kseniju: SPREMAMO SVADBU!

Knez pred veliki koncert progovorio o hitovima i privatnom životu

U najnovijem izdanju emisije "Premijera-vikend specijal", pevač Nenad Knežević Knez progovorio je o svom velikom solističkom koncertu koji priprema za samo mesec dana.

Knez je govorio o karijeri, prvim muzičkim koracima, a osvrnuo se i na ćerku Kseniju Knežević koja je stekla ogoromnu popularnost u grupi "Hurricane". Knez je otkrio da se njegova ćerka verila, te da uskoro planiraju svadbu.

- Ostalo je malo više pd mesec dana, ali to prođe meteorskom brzionom. Počeo sam da se spremam i to nije jednostavan zadatak, 33 godine karijere sumirati nije lako. Puno hitova i pesama, ali sve to uklopiti, pozvati ljude sa kojima sam sarađivao jer su mi prijatelji, napraviti tu gradaciju i sve podići produkcijski na ozbiljan nivo i napraviti emotivni rolerkoster. To je jedna dobra žurka, devedesete, balade, biće za svakog po nešto. Ja sam uradio novi album "Finale", Sergej je umešao prste, a tri saradnika su radili tekst. Sve pesme su žive i više su za neki period leta, a ja sam prolongirao rad na albumu, pa će ljudi sada slušati letnje pesme u ovom periodu. Izaći će svih osam pesama do mog koncerta -rekao je Knez.

- Za Cecu sam pisao divne pesme, videćete glumce sa kojima sam sarađivao, svi će biti na koncertu, ne kao gosti, ali biće. Ne mogu da otkrijem jer ne bi bilo iznenađenja, koncert će biti spektakularan i ko god da bude došao neće se pokajati. Ja i Ksenija smo spremili nešto posebno za koncert, nije je bilo dugo jer je odlučila da napravi pauzu, vratiće se kad oseti potrebu. Sprema se svadba krajem maja ili početkom juna, svima nam je drago jer hoće to da ozvaniče.

- Prvi nastup sam imao sa šest godina, tako je i Ksenija krenula. Ona je nastupala na dečjim festivalima, a posle je krenula i sa bendom. Ja sam počeo kao dete, a kasnije sam u osnovnoj školi imao bend, tada smo počeli da pravimo prve pesme. Mi smo radili po šest meseci na primorju gde sam se kalio. Sa pesmom "Ti si kao magija" skrenuo sam pažnju na sebe, a onda je izašao i album, pa je krenulo ludilo i popularnost regionalno. Mene su slušali u Bosni, Hrvatskoj i Makedoniji, bilo je nastupa i turneja i u dijaspor -rekao je Knez i ispričao anegdotu sa Sergejom Ćetkovićem:

- Skoro je postao viralan snimak sa koncerta on me prepao i izletao je iz ormara, prepao je i Leontinu i Ivana Bosiljčića. Imamo puno događaja i divne energije na tim našim druženjima.

