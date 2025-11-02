Halid Bešlić je poslednji duet snimio sa njom: Pevačica otkrila sve detalje, a na taj način ispunila želju njenog partnera

Pevačica Ana Bekuta podelila je emotivnu ispovest o pesmi "Zagrli me", koju je 2021. godine snimila sa nedavno preminulim Halidom Bešlićem.

Kako ističe, ovaj duet zauzima posebno mesto u njenom srcu, jer je upravo njen pokojni partner, Milutin Mrkonjić, bio taj koji je želeo da se ostvari saradnja s poznatim pevačem.

- Halid i ja smo snimili pesmu "Zagrli me". Ona je došla do mene 2021. godine. Kompozitor Edvin Softić poslao mi ju je i pitao da li bih želela da je snimim. Milutin i ja smo je zajedno slušali, a njegova želja bila je da to uradim s Halidom. Tako je i bilo, ali, nažalost, Milutin nije uspeo da je čuje... Iste te godine je preminuo - ispričala je Bekuta.

Bekutu i Bešlića povezivalo je dugogodišnje prijateljstvo, koje je trajalo još od kraja osamdesetih, a prekinuto je njegovom smrću u septembru 2025. godine.

- Halid Bešlić je meni i mom bendu ukazao poverenje još 1987. godine, kada smo ga pratili na jugoslovenskoj turneji. Od tada datira naše prijateljstvo. Hvala mu što je nama, koji smo tada bili na početku, pružio priliku i poverenje. Sa njim smo obišli mnoge koncertne dvorane i od njega se učili ponašanju i profesionalizmu - rekla je Bekuta za 24sata.hr.

Pesma "Zagrli me" danas za Anu Bekutu predstavlja simbol ljubavi, prijateljstva i neprolaznih emocija koje povezuju ljude i preko granica života i smrti.



Autor: N.B.