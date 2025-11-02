NOVINARKA PINKA RASPLAKALA LJUBU ALIČIĆA: Pevač danas napunio 70 godina, priredili mu iznenađenje koje će pamtiti do kraja života (FOTO)

Snežana priredila Ljubi iznenađenje za pamćenje

U najnovijem izdanju emisije "Premijera-vikend specijal" novinatka portala Pink.rs i voditeljka Pink televizije, Snežana Zindović priredila je iznenađenje za pamćenje pevaču Ljubi Aličiću.

Naime, Ljuba je danas gostovao u emisiji iako danas proslavlja jubilarni 70. rođendan. Tom prilikom Snežana je Ljubi uručila tortu u ime emisije "Premijara-vikend specijal" i u ime portala Pink.rs.

Ljuba je s oduševljenjem primio poklon od Snežane i jedva je uspevao da sakrije suze radosnice, a potom je otkrio kako će provesti rođendan, te Snećanu pozvao na gala proslavu.

- Ja sam večeras u svom gradu, u Šapcu i imam neke svoje dobre prijatelje sa kojima ću se družiti do jutarnjih sati. Priredili ste mi takav poklon da ne treba veći, a ja sam čovek koji voli sve jednostavno. Ja imam malo kolega sa kojima se družim, Jašar, Stoja, Kuki, Mikica Bojanić i moj brat Miki iz Kupinova. Rođendan slavim kod mog prijatelja Luleta, tu mi je najlepše i tamo mi je super. Ako dođete, a ja bih voleo videćete da je to gala -rekao je Ljuba i pozvao voditeljke na gala proslavu.

Autor: M. Vićović