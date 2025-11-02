SVE JE SPREMNO ZA SLAVLJE! Era otkrio šta sprema unuku za punoletstvo, pa progovorio o sinu: VAŽNO JE DA MI JEDNO DRUGO PODRŽAVAMO

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal sa Erom Ojdanićem.

Naime, Katarina je posetila Meljak gde Era drži restoran i motel te je najavio veliko slavlje u njegovoj porodici:

- 14.decembra moj unuk slavi 18. rođendan. On nosi moje ime, i veoma sam srećan, biće veliko veselje - rekao je Era pa je dodao:

- Pre punoletstva slavimo slavu, i sada se pripremamo za to, a tu se spremaju i pokloni za mog unuka, za punoletstvo.

U jednom momentu se Eri pridružio sin Dragutin, a pevač je priznao da obojica imaju strast prema automobilima:

- MOj sin i ja divno funkcionišemo, mi živimo u zajednici, i srećni smo, podržavamo se, a to je najavažmnije.

Era se osvrnuo na odnos Ane Nikolić i Raleta Ratkovića:

- Video sam snimak, smejao sam se. Moram da kažem da ja njih volim, ali mi nije realno da je ona ostavila bez para u hotelu, da nije imala para da plati hotel, ali verujem da će se oni pomiriti samo da se sputsti lopta - rekao je Era.

Autor: N.B.