SVE JE SPREMNO ZA SLAVLJE! Era otkrio šta sprema unuku za punoletstvo, pa progovorio o sinu: VAŽNO JE DA MI JEDNO DRUGO PODRŽAVAMO

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal sa Erom Ojdanićem.
Naime, Katarina je posetila Meljak gde Era drži restoran i motel te je najavio veliko slavlje u njegovoj porodici:
- 14.decembra moj unuk slavi 18. rođendan. On nosi moje ime, i veoma sam srećan, biće veliko veselje - rekao je Era pa je dodao:
- Pre punoletstva slavimo slavu, i sada se pripremamo za to, a tu se spremaju i pokloni za mog unuka, za punoletstvo.
U jednom momentu se Eri pridružio sin Dragutin, a pevač je priznao da obojica imaju strast prema automobilima:
- MOj sin i ja divno funkcionišemo, mi živimo u zajednici, i srećni smo, podržavamo se, a to je najavažmnije.
Era se osvrnuo na odnos Ane Nikolić i Raleta Ratkovića:
- Video sam snimak, smejao sam se. Moram da kažem da ja njih volim, ali mi nije realno da je ona ostavila bez para u hotelu, da nije imala para da plati hotel, ali verujem da će se oni pomiriti samo da se sputsti lopta - rekao je Era.
Autor: N.B.