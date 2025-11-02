SADA SAM NEŠTO DRUGO SMISLILA: Tea Tariović progovorila o novom albumu, otkrila da ima mnogo ideja za karijeru, pa otkrila ko je ljubomorniji u braku ONA ILI IVAN (VIDEO)

Tea Tairović je održala press konferenciju povodom velikog koncerta koji je zakazan 15. novembra u Sportskoj hali "Boris Trajkovski" u Skoplju, a ekipa emsoije Premijera-vikend specijal se našla na lucu mesta.

Popularna pevačica Tea Tairović nedavno je održala konferenciju za medije u Skoplju, povodom svog predstojećeg koncerta u makedonskoj prestonicim, tačnije u areni "Boris Trajkovski". Događaj je privukao brojne novinare i obožavaoce, a atmosfera je bila ispunjena pozitivnom energijom i uzbuđenjem pred veliki nastup.

Veliko iznenađenje konferencije bila je pojava legendarne Kaliopi, koja je podržala Teu i govorila o važnosti međusobne saradnje i podrške među umetnicima u regionu. Dve pevačice su u opuštenom i iskrenom razgovoru govorile o svojim karijerama, iskustvima na muzičkoj sceni, horoskopu i izazovima koje donosi uspeh. Tea je istakla koliko joj znači podrška umetnice poput Kaliopi, koja već decenijama gradi impresivnu karijeru i ostaje verna svom autentičnom muzičkom izrazu. Koleginice su se uputile u zajedničku šetnju makednoskom prestonicom.

Tea je otkrila detalje o koncertu, produkciji i iznenađenjima koja priprema za publiku u Skoplju, istakavši da joj je ovaj nastup od posebnog značaja jer uvek rado peva pred makedonskom publikom. Poseben utiske iz Skoplja nosila je Tea zbog susreta sa kaliopi i pred kamerama Premijere nije uspela da sakrije oduševljenje.

- Ja sam van sebe, sve je nadmašilo moja očekivanja o susretu i njoj kao osobi. Ja sam van sebe u pozitivnom smislu -rekla je Tea, a onda se osvrnula na makednosku muzičku egendu koja više nije među živima, Tošeta Proeskog.

- Ja sam prošle godine bila u spomen-kući Tošeta Proeskog i svaki put kad vraćam uspomene, sve je delovalo kao da je tu. Mislim da je Bog najboljeg uzeo sebi -rekla je Tea.

Teu suprug Ivan prati na sve nastupe i konferencije za medije, pa je tako bio i na pomenitoj u makedonskoj prestonici. To nije sprečilo ekipu Premijere da joj postavi pitanje o njenom bračnom životu i ljubomori u istom.

- Isto smo ljubomorni, mi se ne razdvajamo i meni bi zvučalo previše, ali mi se ne razdvajamo i nema potrebe da budemo ljubomorni.

Tea je pre samo nekoliko meseci objavila prvi deo albuma "Aska", a onda na oduševljenje pubilike najavila i drugi deo. Tea je poznata kao perfekcionista, pa je zato skeptična oko krajnjeg izlaska drugog dela albuma.

- Ja sam jako srećna izadovoljna, imam brdo ideja, mi smo završili ceo projekat, a onda sam rekla: "Sad sam nešto drugo smislila". Ne mogu da obećam da će biti 15. novembra 10 novih pesama, to se sa mnom nikada ne zna -rekla je Tea.

Autor: M. Vićović