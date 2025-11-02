ŽIVOT SAM PONOVO OŽIVELA KROZ PESMU: Kaliopi progovorila o turbulencijama zbog razvoda i povratku u Makedoniju! Otkrila da je sad njeno srce zauzeto

Legendarna pevačica Kaliopi iskreno o emotivnim turbulencijama, odnosima sa sinom, ali i o tome kako je muzika pomogla da pronađe sreću nakon teških trenutaka u životu.

Legendarna pevačica Kaliopi otvorila je dušu i govorila o svom emotivnom životu, odnosu sa bivšim suprugom Romeom, ali i o svom sinu i novoj ljubavi.

- Nas je muzika spojila. Prvo smo bili prijatelji, a onda smo se zaljubili – zbog muzike. Život svakome donosi svoje izazove. Kada izlaziš iz jedne emotivne priče, nije lako. Ja i on uvek kažemo da je za sve potrebna inteligencija. Davno sam u jednoj pesmi napisala: jedna istina je kod mene, a druga kod njega. Razumno smo postupili i danas smo srećni. Ponosna sam jer smo uspeli da prevaziđemo sujetu i ego -iskreno je rekla Kaliopi.

Govoreći o odnosu sa sinom Pakom, pevačica je otkrila koliko joj je važno da on raste uz prave vrednosti:

- Za mene je bitno da Pako ima taj muški princip i da mu to bude jača strana. Svaki sin najpre treba da oseti očevu ljubav, dok majka voli na drugačiji način. Nisam tipična majka, ali želim da moje dete bude voljeno - objasnila je Kaliopi.

Pevačica se prisetila i zanimljive anegdote iz Švajcarske:

- Diskoteka je bila takva da su bar i klub bili odvojeni. Moji prijatelji su bili u jednom delu, a ja sam otišla po piće. Tada mi je neko prišao i započeo razgovor. Sve je bilo lepo dok nisam shvatila da ima devojku i da je u otvorenoj vezi - otkrila je kroz osmeh.

Govoreći o razvodu od Romea, Kaliopi je priznala da joj je muzika pomogla da ponovo pronađe sebe:

- Kada smo se Romeo i ja razveli, snimali smo moj povratnički album. Znala sam da, ako ne oživim Kaliopi u sebi, neću disati punim kapacitetom. Muzika je bila moj spas i moj novi početak - rekla je pevačica i otkrila da je danas njeno srce ponovo zauzeto.

