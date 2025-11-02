U VEOMA SU LOŠEM STANJU: Voditeljka Bojana Lazić ne može da priča, OVO su detalji njenog zdravstvenog stanja

Bojana Lazić trenutno je na bolovanju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Voditeljka Pink televizije Bojana Lazić zabrinula je fanove kada se nije pojavila na malim ekranima, a razlog tome je što ima problem sa glasnim žicama.

- Bojana se razbolela i trenutno ne može da govori. Glasne žice su joj u veoma lošem stanju, lekari su joj preporučili potpuni odmor i tišinu. Mora da miruje, prima terapije i trenutno je fokusirana na oporavak. Nije niša strašno, ali mora da se čuva kako bi se potpuno oporavila - rekao je izvor i naveo da joj veoma teško pada što ne radi:

- Bojana je profesionalac i teško joj pada što ne može da radi, ali zdravlje je sada prioritet. Svesna je da bi bilo kakvo forsiranje glasa moglo da ostavi trajne posledice, pa se strogo pridržava saveta stručnjaka - dodaje izvor.

Bojana raskinula vezu od 6 godinaInače, Lazićka je nedavno govorila o tome kako je raskinula sa dečkom sa kojim je bila više od pola decenije, ali partnera nikada nije predstavila javnostiGostujući u podkastu Lune Đogani, Bojana je iznela detalje.

- Imala sam sada ovu šestogodišnju vezu i u toj vezi sam doživela film u svakom smislu te reči. Naravno bilo je i groznih situacija, ali smo on i ja imali momente za koje se živi. Ovog puta sam stvarno završila i stavila tačku i presekla jer ne mogu da budem ni sa kim ko me ne razume. Ne želim više da pristajem ni na kakve kompromise, svaki put kada sam pristala ispala je ozbiljna patnja i da sam žrtva, a ja to ne želim da budem - rekla je ona.

Autor: M.K.