KEBU UJEO PAS! Pevač doživeo ozbiljan peh, a onda se ZAKUCAO glavom u auto

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevač je otkrio da ga je pas ugrizao za prst, zbog čega nosi zavoj

Folk pevač Dragan Kojić Keba stigao je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" gde ga je sačekala supruga Olja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Keba je došao vidno raspoložen sa puta, a na prstu je imao uvijen zavoj, te nam je otkrio šta mu se dogodilo.

- Ujeo me pas, zaigrao sam se sa njim -rekao je kratko pevač.

Nakon što je izašao sa aerodroma i krenuo da ubacuje kofere u automobil supruge, tom prilikom je udario glavu o gepek, što ga je sudeći po reakciji i te kako zabolelo.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ono što je oduševilo prisutne jeste da čim je ušao kod žene u kola, pao je i poljubac, te su pokazali kako neguju ljubav i posle toliko godina braka.

Autor: M. V.

