ĆERKA UME DA NAS IZNERVIRA, ALI SVE JE TO SLATKO: Kaća Grujić progovorila o roditeljstvu i otkrila kakav je Gobeljić otac

Otkrila je da je njen suprug manje strog u vaspitanju nego ona

Pevačica Katarina Grujić godinama je u skladnom braku sa Markom Gobeljićem, a sad je otvoreno govorila o roditeljstvu.

Priznala je da je njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić manje strog od nje kada je u pitanju vaspitavanje naslednice Katje.

Foto: Instagram.com

- Kako nisu devojčice tatine mezimice. Moja sestra i ja smo takođe tatine mezimice, to je posebna ljubav između oca i ćerke – rekla je Katarina.

Pevačica je naglasila da ipak mora da postoji red i da ćerka mora da zna kada nešto može, a kada ne.

Foto: Instagram.com

- Marko je toliko zaljubljen u nju, sve radi, pomaže oko nje. Po meni je normalno da otac učestvuje u svemu. Zna ona i njega da iznervira kao i sve nas, ali to bukvalno traje minut. Krene da joj se izvinjava, a ja kažem, da se ne izvinjava i da mora da nauči. To je sve slatko. Kod mene je ne, ne – kazala je ona.

