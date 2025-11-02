AMIDŽIĆ SA SUPRUGOM NAPUSTIO BEOGRAD: Trudna Mina ga krišom slikala sa sinom, a evo gde pune baterije (FOTO)

Ognjen Amidžić sa Minom i sinom otišao na planinu.

Voditelj Ognjen Amidžić napustio je Beograd i sa suprugom Minom i sinom Perunom otišao na planinu Rtanj. Mina je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz porodične šetnje, a Ognjena i sina je krišom slikala sa leđa.

Inače, Mina je u šestom mesecu trudnoće i par će uskoro dobiti devojčicu.

Sinu dali neobično ime

Inače, Ognjen i Mina su mnoge iznenadili odabirom imena za sina, a voditelj je jednom prilikom otkrio zašto se odlučio da nasledniku da ime Perun.

- Dugo sam razmišljao o tom imenu. Kada sam Mini predložio, njoj se to dopalo. Hteo sam da pronađem ime koje je u našoj tradiciji, koje je specifično. Ima dobru simboliku. Nisam čuo da se neko zove Perun. Kasnije su mi javili da i u porodici imamo jednog Peruna, da se tako zove sin moje sestre - kazao je Ognjen svojevremeno za "Premijeru".

Autor: M.K.